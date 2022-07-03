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MLB／查普曼復出秀連投3保送 洋基總仔：信心不見了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊查普曼（Aroldis Chapman）。 美聯社
洋基隊查普曼（Aroldis Chapman）。 美聯社

洋基查普曼（Aroldis Chapman）重返賽場的一戰，面對3人次都沒解決，留下3保送後退場，他的投球出了什麼問題？洋基總教練布恩（Aaron Boone）說，關鍵在自信不見了。

洋基今天在雙重賽對守護者隊兩戰皆捷，午場以13：4大勝，而查普曼在第7局接手先發6局失2分的柯爾（Gerrit Cole），當時洋基已以10：2遙遙領先，查普曼面對3打席，結局都是保送，19球裡有12顆壞球，在布恩上場換投剛走過邊線時，他已經低垂著頭退下投手丘

查普曼在5月25日就因左腳阿基里斯腱發炎進入傷兵名單，休兵1個月展開復健賽，今天重返大聯盟出賽，此役的復出秀出了什麼問題？布恩說關鍵在心態。

布恩表示，「他看起來一切正常，只是可能現在還有點缺乏自信，當他狀況好的時候，他是充滿了自信，我們也一樣信賴著他。」

布恩強調，查普曼的健康狀態沒有問題，在牛棚練投時看起來狀況都很好，「他必須自信上場，不去想著不要投壞球這件事，盡情去表現，讓結果自然發生，我覺得他現在就是過於擔心自己會投出壞球。」

查普曼 洋基 牛棚

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