快訊

台積電年薪200萬離職率卻創新高 工程師親揭壓力大到「每天拜拜」

無法聯繫！林智堅論文涉抄襲 「余正煌」手機已關機

棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長

MLB／今日戰績表 艾瓦瑞茲再見全壘打助太空人勝皇家拉出7連勝

聯合新聞網／ 整理
艾瓦瑞茲再見全壘打助太空人勝皇家拉出7連勝。 路透
艾瓦瑞茲再見全壘打助太空人勝皇家拉出7連勝。 路透

MLB今日戰績表

馬林魚 3：2(10局) 國民

遊騎兵 6：7(10局) 金鶯

守護者 1：4 老虎

守護者 3：5 老虎(雙重戰)

光芒 0：4 紅襪

小熊 2：5 釀酒人

皇家 6：7 太空人

巨人 3：8 響尾

大都會 7：4 紅人

水手 8：2 教士

紅雀 3：6 勇士

雙城 6：3 白襪

藍鳥 1：5 運動家

洛磯 3：5 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

04:10 水手 vs. 教士

06:40 天使 vs. 馬林魚

06:40 大都會 vs. 紅人

07:05 洋基 vs. 海盜(緯來體育台)

07:05 遊騎兵 vs. 金鶯

07:05 國民 vs. 費城人

07:10 守護者 vs. 老虎

07:10 光芒 vs. 紅襪

07:20 紅雀 vs. 勇士

08:10 小熊 vs. 釀酒人

08:10 皇家 vs. 太空人(愛爾達體育1台)

08:10 雙城 vs. 白襪

09:40 巨人 vs. 響尾蛇

09:40 藍鳥 vs. 運動家

10:10 洛磯 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

相關新聞

MLB／卡諾3A敲雙響砲獲球團關注 美媒稱有交易價值

目前效力於教士隊3A的39歲老將卡諾（Robinson Cano）昨天繳出單場5支4，附帶雙響砲，美國媒體透露，卡諾的表現已引起了不少球隊注意，有可能成為交易案的籌碼。

MLB／巴克斯頓策動史上首度8傳5三殺守備 雙城延長賽擒白襪

MLB雙城今天在延長賽第10局後，以6比3擊敗地主白襪，還在7局時上演一次MLB史上首見、由中外野手傳給三壘手所完成的「...

MLB／水手大物連2月獲最佳新秀 今再創史上最快15轟、20盜

擺脫開季低潮，水手隊超級新秀外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）接連在5、6月獲選美聯最佳新秀，今天面對教士的比賽更打出超大號全壘打，超越前人的紀錄，成為大聯盟史上最速達成生涯「15轟、20盜」的選手。

MLB／艾瓦瑞茲持續火熱 再見轟氣走皇家率太空人7連勝

美聯西區龍頭太空人今天一開賽沒多久就以0：5落後中區墊底皇家，不過太空人一步步蠶食鯨吞，慢慢要回分數，並在9下靠著艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的再見轟以7：6氣走皇家，近期拉出7連勝高潮。

MLB／今日戰績表 艾瓦瑞茲再見全壘打助太空人勝皇家拉出7連勝

MLB今日戰績表 馬林魚 3：2(10局) 國民 遊騎兵 6：7(10局) 金鶯 守護者 1：4 老虎 守護者 3：5 老虎(雙重戰) 光芒 0：4 紅襪 小熊 2：5 釀酒人 皇家 6

MLB／「4K」高畫質後敲再見轟 釀酒人捕手成史上第5人

前4打席吞下4K，釀酒人隊捕手卡拉提尼（Victor Caratini）的第5個打席劇本反轉變英雄，今天在10局下敲出再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。