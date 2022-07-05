MLB／今日戰績表 艾瓦瑞茲再見全壘打助太空人勝皇家拉出7連勝

美聯西區龍頭太空人今天一開賽沒多久就以0：5落後中區墊底皇家，不過太空人一步步蠶食鯨吞，慢慢要回分數，並在9下靠著艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的再見轟以7：6氣走皇家，近期拉出7連勝高潮。

2022-07-05 13:40