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MLB／今日戰績表 太空人送出20K擊墜天使拉出6連勝

聯合新聞網／ 整理
太空人先投投手瓦德茲飆13K，聯手中繼投手全場共計送出20K，壓制天使隊。 太空人官方推特
太空人先投投手瓦德茲飆13K，聯手中繼投手全場共計送出20K，壓制天使隊。 太空人官方推特

MLB今日戰績表

皇家 7：4 老虎

馬林魚 7：4 國民

釀酒人 2：0 海盜

光芒 7：3 藍鳥

勇士 3：4 紅人

洋基 0：2 守護者

遊騎兵 1：4 大都會

天使 2：4 太空人

金鶯 3：1 雙城

紅襪 4：2(11局) 小熊

響尾 5：6 洛磯

白襪 13：4 巨人

運動家 1：4 水手

教士 4：2 道奇

紅雀 ： 費城人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

23:05 馬林魚 vs. 國民

01:05 遊騎兵 vs. 金鶯

01:10 守護者 vs. 老虎

01:35 光芒 vs. 紅襪

04:10 小熊 vs. 釀酒人

04:10 皇家 vs. 太空人

06:10 巨人 vs. 響尾蛇

06:40 大都會 vs. 紅人

06:40 水手 vs. 教士

06:40 守護者 vs. 老虎(雙重戰)

07:20 紅雀 vs. 勇士

08:10 雙城 vs. 白襪(愛爾達體育1台)

09:07 藍鳥 vs. 運動家

09:10 洛磯 vs. 道奇(緯來體育台)

球隊戰績表

體育 太空人

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