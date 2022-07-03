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MLB／不讓連4打席開轟悲劇收尾 亞瑞納多補上致勝轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅雀隊亞瑞納多（Nolan Arenado）。 美聯社
紅雀隊亞瑞納多（Nolan Arenado）。 美聯社

昨天締造完全打擊卻輸球，紅雀亞瑞納多（Nolan Arenado）拒絕讓另一個紀錄之夜再以悲劇收尾，今天在9局上敲出超前陽春砲、單場第2轟，幫助紅雀以7：6擊敗費城人

擔任第4棒的亞瑞納多，首局就在兩出局、一壘有人時開砲，這一轟開啟紅雀的瘋狂炸裂，高曼（Nolan Gorman）、耶培茲（Juan Yepez）、卡森（Dylan Carlson）接連開轟。

4人聯手締造紅雀隊史第1次連4打席開轟，在大聯盟史上則是第11次出現，前一次為2020年8月16日，當時由白襪締造紀錄，苦主正是紅雀。

連挨4轟的費城人先發投手吉布森（Kyle Gibson），最終投4局失6分，以無關勝敗收場，費城人克服開局0：5落後，只用3局就扳平戰局，雙方以6：6進入第9局，亞瑞納多的另一發全壘打決定了勝負。

連續兩天當主角，亞瑞納多從悲劇英雄變成致勝功臣，他也說可以參與這項紀錄真的很酷，但最棒的是今天贏了比賽。

昨天是完全打擊、今天參與連4打席開轟，亞瑞納多賽後被問到明天還準備端出什麼驚喜，他笑答：「明天是周日棒球夜，我很開心可以睡晚一點。」美國時間周日比賽多在午場開打，唯一晚場賽事正是紅雀與費城人之戰。

紅雀 亞瑞納多 費城人

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