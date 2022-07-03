快訊

已是3天內第2次！ 澳門再於台灣芒果包裝檢驗出新冠病毒

一周數位爆報／亞馬遜姐拍片嗆網友、HTC Desire 22 pro元宇宙在哪裡？買iPad先別心急！

對男性影響明顯！研究：常喝濃縮咖啡可能使總膽固醇升高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／投手大谷、打者翔平都拿到票數 但6月MVP沒有他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟今天公布6月MVP得主，美聯投手由白襪隊希斯（Dylan Cease）獲獎。 路透社
大聯盟今天公布6月MVP得主，美聯投手由白襪隊希斯（Dylan Cease）獲獎。 路透社

投手大谷、打者翔平都精彩的6月，最終無緣獲得單月MVP肯定，大聯盟今天公布6月MVP得主，美聯投手由白襪隊希斯（Dylan Cease）獲獎，打者則是太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）出線，大谷挑戰破日本選手紀錄的第3座單月MVP還要再等等。

大谷6月的5場登板拿下4勝1敗、防禦率1.52，29.2局投球送出38次三振，打擊區上則貢獻28支安打、6轟、17分打點，繳出打擊率2成98、上壘率3成98、長打率5成75，都是開季以來最佳成績。

日本媒體、球迷對於大谷在6月投、打勝出都有期待，尤其是投手部門的競爭，大谷也在投、打都有得到票數，但最終雙料落選。

希斯在6月的5場出賽取得2勝1敗，雖然勝場數不比大谷，但27.1局投球內僅讓對手敲出19支安打、送出45K，丟掉10分僅有1分責失，也讓他的單月防禦率呈現神鬼般的0.33；艾瓦瑞茲的成績則是大勝大谷，以4成18打擊率敲出9轟、28分打點。

大谷的大聯盟生涯已獲兩座單月MVP為去年6月及7月，都是在野手部門勝出，原被期待這回能首獲投手單月MVP最終抱憾。

大聯盟

延伸閱讀

MLB／亞瑞納多生涯第2次完全打擊 惜輸球還平大谷尷尬紀錄

MLB／大谷「生悶氣」未和隊友擊掌 水原一平逗趣化解尷尬

MLB／打者翔平3支0 投手大谷飆11K連21局無失分4連勝

MLB／大谷5度為他開砲 天使投手：每次都想要他來一發

相關新聞

MLB／投手大谷、打者翔平都拿到票數 但6月MVP沒有他

投手大谷、打者翔平都精彩的6月，最終無緣獲得單月MVP肯定，大聯盟今天公布6月MVP得主，美聯投手由白襪隊希斯（Dyla...

MLB／不讓連4打席開轟悲劇收尾 亞瑞納多補上致勝轟

昨天締造完全打擊卻輸球，紅雀隊亞瑞納多（Nolan Arenado）拒絕讓另一個紀錄之夜再以悲劇收尾，今天在9局上敲出超...

MLB／今日戰績表 太空人先發投手尤奎迪壓制天使助隊迎本季50勝

MLB今日戰績表 光芒 6：2 藍鳥 光芒 11：5 藍鳥(雙重戰) 洋基 13：4 守護者 洋基 6：1 守護者(雙重戰) 金鶯 3：4 雙城 馬林魚 5：3 國民 紅雀 7：6 費城

MLB／大谷近4場開轟 天使全敗

天使隊昨以1：8慘敗太空人隊，打線還吞16次三振，楚奧特更3打數都吞K，僅大谷翔平倖免於難，成先發唯一沒吞K的打者，還敲...

MLB／道奇岡索林奪第10勝本季沒輸過 穩居國聯雙冠王

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇打者蒙西和貝林格今天在主場都轟出陽春砲，右投岡索林也展現宰制力，道奇就以5比1擊退聖地牙哥...

MLB／今日戰績表 岡索林拿第10勝率道奇2連勝教士

MLB今日戰績表 紅襪 5:6 小熊 光芒 2:9 藍鳥 馬林魚 6:3 國民 紅雀 3:5 費城人 勇士 9:1 紅人 釀酒人 19:2 海盜 洋基 vs. 守護者(因雨延賽) 皇家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。