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MLB／道奇岡索林奪第10勝本季沒輸過 穩居國聯雙冠王

中央社／ 洛杉磯1日綜合外電報導
岡索林成為國家聯盟第一個拿下10場勝投的投手，同時本季還沒輸過。 美聯社
岡索林成為國家聯盟第一個拿下10場勝投的投手，同時本季還沒輸過。 美聯社

洛杉磯道奇打者蒙西和貝林格今天在主場都轟出陽春砲，右投岡索林也展現宰制力，道奇就以5比1擊退聖地牙哥教士。岡索林奪勝投後，本季成績來到10勝0敗。

岡索林（Tony Gonsolin）先發主投7.2局被敲4支安打僅失1分，還飆出8次三振，沒有投出保送。

目前岡索林的防禦率為1.54，居大聯盟之冠，並成為國家聯盟第一個拿下10場勝投的投手。

道奇先在2局下取得1比0領先，當時蒙西（MaxMuncy）擊出右外野全壘打，這是他個人本季第7轟，隊友貝林格（Cody Bellinger）也在6局下開轟，這是他本季第11支全壘打。

教士打者葛里向（Trent Grisham）在5局上擊出陽春全壘打，但這是全隊拿下的唯一分數，教士苦吞近期6場比賽中的第5敗。

道奇奪下勝利後，本季例行賽戰績來到48勝28敗，暫居國家聯盟西區之首，教士戰績則來到46勝33敗，暫居國家聯盟西區第2名。

教士

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