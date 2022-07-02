MLB／今日戰績表 岡索林拿第10勝率道奇2連勝教士

紅雀本日客場挑戰費城人隊，當家明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）達成生涯第2度的完全打擊，一人就打回全隊分數，可惜獨木難撐大局，隊友打擊遭到封鎖下，紅雀仍以以3:5吞敗。 亞瑞納多

2022-07-02 14:10