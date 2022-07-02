MLB／今日戰績表 岡索林拿第10勝率道奇2連勝教士
MLB今日戰績表
紅襪 5:6 小熊
光芒 2:9 藍鳥
馬林魚 6:3 國民
紅雀 3:5 費城人
勇士 9:1 紅人
釀酒人 19:2 海盜
洋基 vs. 守護者(因雨延賽)
皇家 3:1 老虎
遊騎兵 3:4 大都會
金鶯 2:3 雙城
天使 1:8 太空人
響尾蛇 9:3 洛磯
運動家 3:1 水手
教士 1:5 道奇
白襪 1:0 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:07 光芒 vs. 藍鳥
00:10 洋基 vs. 守護者
02:10 金鶯 vs. 雙城
04:05 馬林魚 vs. 國民
04:05 紅雀 vs. 費城人
04:05 釀酒人 vs. 海盜
04:05 白襪 vs.巨人
04:10 皇家 vs. 老虎
04:10 運動家 vs. 水手
04:10 勇士 vs. 紅人
04:10 天使 vs. 太空人
04:10 遊騎兵 vs. 大都會
06:07 光芒 vs. 藍鳥(雙重賽)
06:10 洋基 vs. 守護者
07:15 紅襪 vs. 小熊
07:15 教士 vs. 道奇(緯來體育台、愛爾達體育台1、華視)
09:10 響尾蛇 vs. 洛磯
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