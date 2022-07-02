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MLB／今日戰績表 岡索林拿第10勝率道奇2連勝教士

聯合新聞網／ 整理
道奇岡索林再度繳出7.2局僅失1分好投，率隊以5：1拿下3連勝，也登上聯盟勝投、防禦率雙冠王。 路透社
道奇岡索林再度繳出7.2局僅失1分好投，率隊以5：1拿下3連勝，也登上聯盟勝投、防禦率雙冠王。 路透社

MLB今日戰績表

紅襪 5:6 小熊

光芒 2:9 藍鳥

馬林魚 6:3 國民

紅雀 3:5 費城人

勇士 9:1 紅人

釀酒人 19:2 海盜

洋基 vs. 守護者(因雨延賽)

皇家 3:1 老虎

遊騎兵 3:4 大都會

金鶯 2:3 雙城

天使 1:8 太空人

響尾 9:3 洛磯

運動家 3:1 水手

教士 1:5 道奇

白襪 1:0 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:07 光芒 vs. 藍鳥

00:10 洋基 vs. 守護者

02:10 金鶯 vs. 雙城

04:05 馬林魚 vs. 國民

04:05 紅雀 vs. 費城人

04:05 釀酒人 vs. 海盜

04:05 白襪 vs.巨人

04:10 皇家 vs. 老虎

04:10 運動家 vs. 水手

04:10 勇士 vs. 紅人

04:10 天使 vs. 太空人

04:10 遊騎兵 vs. 大都會

06:07 光芒 vs. 藍鳥(雙重賽)

06:10 洋基 vs. 守護者

07:15 紅襪 vs. 小熊

07:15 教士 vs. 道奇(緯來體育台、愛爾達體育台1、華視)

09:10 響尾蛇 vs. 洛磯

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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