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MLB／亞瑞納多生涯第2次完全打擊 惜輸球還平大谷尷尬紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）達成生涯第2度的完全打擊。 美聯社
紅雀明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）達成生涯第2度的完全打擊。 美聯社

紅雀本日客場挑戰費城人隊，當家明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）達成生涯第2度的完全打擊，一人就打回全隊分數，可惜獨木難撐大局，隊友打擊遭到封鎖下，紅雀仍以以3:5吞敗。

亞瑞納多一開局就打出最難的三壘安打為球隊先馳得點，接著在第3局擊出一發兩分砲，讓球隊取得3:0的領先，第6局則擊出二壘打聽牌，他也沒錯過機會，在第8局最後一次打擊時，敲出三壘方向的滾地安打，順利達成完全打擊的紀錄，也是本季第5人。

值得一提的是這是聯盟在52天內出現的第5次完全打擊，也是聯盟史上首次在美國時間7月4日前就出現5次完全打擊，史上最短天數出現5次完全打擊則是1890年的26天。

此外這是紅雀隊史第20次完全打擊，也是亞瑞納多生涯第二次，他生涯第一次要追溯到2017年還穿洛磯隊的比賽，且是靠著再見全壘打達成紀錄。而據《Stats By STATS》統計，他是紅雀隊史自2005年古茲尼克（Mark Grudzielanek）後又有完全打擊表現的球員，同時也是繼紅雀傳奇博耶（Ken Boyer）、準名人堂球星貝爾崔（Adrian Beltre）後第三位至少完成2次完全打擊的三壘手，未來還有機會挑戰貝爾崔的3次。

可惜隊友今天僅敲出3支安打，讓亞瑞納多寫下繼2019年的大谷翔平之後，第二位在完成完全打擊時、個人安打竟超越全隊的尷尬紀錄。

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