MiLB／林子偉1A復健賽單場雙安 陳柏毓拿本季第2勝

旅美大都會隊野手林子偉在小聯盟1A打復健賽，今天單場5打數敲出2支安打；海盜隊1A投手陳柏毓今天先發出賽，投5局僅被敲出1支安打、無失分，拿下個人本季第2勝。

紐約大都會隊野手林子偉持續在小聯盟1A出賽，今天與邁阿密馬林魚隊交手，林子偉先發打2棒、守游擊，林子偉1局壘上有人就敲出左外野方向安打推進，但隊友沒能延續攻勢。

林子偉2局敲出中外野方向飛球出局，5局1人出局後敲出右外野方向安打，6局吞下三振，8局敲出三壘方向滾地球出局，今天總計5打數敲出2支安打，吞下1次三振，中止近期連2場出賽無安打，賽後打擊率2成22。

大都會隊今天攻勢串聯，團隊敲出9支安打，包括2發全壘打，終場以9比3拿下勝利。

匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與紐約洋基隊交手，陳柏毓擔任先發投手，鄭宗哲先發打1棒、守游擊，兩人都有表現。

陳柏毓開賽連抓9個出局數，直到4局被首名打者敲出安打，陳柏毓及時回穩，再連抓3個出局數沒有失掉分數，5局讓對手3上3下。

鄭宗哲今天1局敲出游擊方向滾地球出局，3局選到四壞保送上壘，5局壘上有人打擊機會，敲出左外野方向安打，再靠著失誤上到二壘、盜上三壘，再靠隊友安打跑回分數，今天總計3打數敲出1支安打，貢獻1分打點、1得分，跑出個人本季第14盜，賽後打擊率2成53。

陳柏毓今天總計用53球投5局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，球隊終場以5比3拿勝，陳柏毓拿下個人本季第2勝，賽後防禦率4.84。