MLB／天使被太空人哈維爾K翻 大谷翔平獨自開轟本季第18支

延續6月火燙手感，大谷翔平今天在7月首戰首局就開轟，只不過天使隊全場也就僅得這1分，最終以1：8慘敗太空人隊，天使先發打線幾乎都被對手K翻，只有大谷倖免。

大谷翔平今天擔任先發第3棒、指定打擊，1局上2出局後敲出一發右外野超大號陽春砲，飛上第二層看台，擊球初速105.7哩、飛行距離394呎，這發本季第18轟為球隊先馳得點。

只不過太空人隊先發投手哈維爾（Cristian Javier）被敲出這1轟後，連續解決19人次，投完7局僅被敲1安，失1分，投出多達14次三振，沒有保送。

太空人隊先發投手哈維爾K翻天使，全場送出14次三振。 路透社

大谷翔平在另外兩個打席分別敲出三壘滾地、游擊滾地出局，此役3打數1安打，打擊率2成66，更是天使先發唯一沒有吞K的打者。

天使打線全場僅敲出2支安打，除了大谷外就是瑞吉福（Luis Rengifo）在8局的一壘安打，全隊被三振16次，前兩棒瓦德（Taylor Ward）、楚奧特（Mike Trout）各「貢獻」3K。