MLB／薛則下周回大聯盟 送2A隊友海陸大餐外加AirPods

經歷腹斜肌拉傷，大都會隊強投薛則（Max Scherzer）終於將歸隊，下周三對紅人隊之戰重返先發，而在小聯盟復健賽期間他也展現大手筆，花了7000美元（約台幣20萬元）請隊友吃牛排、龍蝦，還送每人一副AirPods。

薛則是在5月19日投球時出現傷勢，經過休息，上個月在大都會2A賓漢頓喧鬧小馬隊（Binghamton Rumble Ponies）投了2場復健賽，6月30日第二場復健賽投到80球，4.2局失3分（2分責失）被敲4支安打，另有8次三振、1次四壞保送。

用球數回到水準，薛則表示，感覺到掌握度提升，也度過了6周的復健，得到了不少信心，對於傷勢已經可以拋到腦後。

收入豐厚的大聯盟球員到小聯盟復健，常常會大方請客，對生涯收入超過2.5億美元的薛則來說更是小事一樁，30日投完復健賽後，他就在休息室舉辦了一場饗宴，桌上擺滿帶骨肋眼、菲力牛排以及龍蝦，費用約7000美元。

大方事蹟還不只這項，在薛則第一場復健賽後隔兩天，在每位球員的櫃子裡擺上一副全新AirPods，一位收到禮物的球員就說：「我已經有一副不錯的無線耳機了，但我爸用的還很舊，我打算送給爸爸。」