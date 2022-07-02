MLB／大亂鬥代價 天使隊選出「代代代」總教練

當總教練、三壘指導教練、板凳教練都無法出賽，會是誰來接下兵符？天使隊給出答案，因為一場大亂鬥導致多名教練遭禁賽，下周一、三的兩場比賽，將由捕手教練哈塞曼（Bill Haselman）成為「代代代總教練」。

天使隊先前因戰績不佳開除總教練麥登（Joe Maddon），三壘指導教練尼文（Phil Nevin）成為代理教頭，然而6月27日天使與水手隊的場上混戰，導致他被禁賽10場。

這段時間由板凳教練蒙戈馬利（Ray Montgomery）代掌兵符，只不過他也因大亂鬥收到2場禁賽，要在下周一對太空人隊、周三對馬林魚隊的比賽執行。

於是這項重任就落到哈塞曼手上，在今年之前，哈塞曼的大聯盟執教經驗只有2005到2006效力紅襪隊時，其餘多半都待在小聯盟，今年1月先得到天使隊的工作，如今更要體驗生涯首次遞交攻守順序表。