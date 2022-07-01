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MLB／控訴勇士說謊！ 經紀人遭弗里曼開除後力爭清白

聯合新聞網／ 綜合報導
佛里曼(右)前經紀人稱勇士球團撒謊。 美聯社
佛里曼(右)前經紀人稱勇士球團撒謊。 美聯社

前勇士當家明星「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）日前因沒有被告知當時勇士開出的最終報價，決定和經紀人克洛斯（Casey Close）分道揚鑣，不過克洛斯今天也做出反擊，聲稱勇士說謊、根本沒有「不向弗里曼提供最終報價」一事。

日前道奇和勇士系列賽結束後，弗里曼宣布開除經紀人、並離開長期合作的經紀公司Excel，原因就是佛里曼在回老東家時，得知球團其實曾展現極高誠意想挽留，但經紀人卻從未告知過此事，反而讓勇士球團認為自己被拒絕了，於是就此關閉協商大門，轉而火速啟動與運動家的交易案換來歐森(Matt Olson)，最後弗里曼也因此離開勇士、以6年1.62億美元加盟道奇。

由於弗里曼曾表達續留亞特蘭大是首選，他認為經紀公司隱瞞事實的行為讓他錯過可以繼續為前東家效力的機會，因此憤而開除經紀人克洛斯並離開經紀公司Excel，不過克洛斯則表示他絕對有向佛里曼轉告勇士隊提出的所有合約以及條件，並指控勇士聲稱有開最終報價一事是撒謊的行為。

克洛斯稍早發表聲明，「從3月開始，勇士就一直在編造關於談判的假言論，還認為我沒有把他們提出的所有合約都一一告知弗里曼，在這邊我要澄清，在整個談合約的過程中，我和我的公司絕對有把每一個勇士提出的條件都傳達給弗里曼。我已經累積了30年的誠信，我們始終將球員的最大利益擺在第一位。」

佛里曼 Excel

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