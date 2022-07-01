MLB／今日戰績表 道奇透納雙轟擊敗教士穩固國西龍頭

藍鳥今在主場迎戰光芒，菊池雄星擺脫近期低迷表現，主投6局僅被敲4安、失1分、飆本季新高8K，帶領球隊以4比1拿下勝利，他個人也收下本季第3勝，並達成在大聯盟400K里程碑，成為日籍投手史上第15人。

2022-07-01 16:15