MLB／今日戰績表 道奇透納雙轟擊敗教士穩固國西龍頭
MLB今日戰績表
雙城 3:5 守護者
勇士 4:14 費城人
洋基 1:2 太空人
釀酒人 7:8 海盜
光芒 1:4藍鳥
紅人 7:15 小熊
運動家 6:8 水手
教士 1:3 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:20 紅襪 vs. 小熊
03:07 光芒 vs. 藍鳥
06:05 馬林魚 vs. 國民
06:05 紅雀 vs. 費城人
06:40 勇士 vs. 紅人
07:05 釀酒人 vs. 海盜
07:10 洋基 vs. 守護者
07:10 皇家 vs. 老虎
07:10 遊騎兵 vs. 大都會
08:10 金鶯 vs. 雙城
08:10 天使 vs. 太空人
08:10 響尾蛇 vs. 洛磯
10:10 運動家 vs. 水手
10:10 教士 vs. 道奇(緯來體育台、愛爾達體育台1、華視)
10:15 白襪 vs.巨人
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言