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MLB／明星賽第一階段票選 兩聯盟人氣王賈吉、亞古納獲先發

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
MLB明星賽第一階段投票結束，美聯、國聯的人氣王賈吉(右)、亞古納(左)率先確定成為明星賽先發球員。 截圖自大聯盟官方推特
MLB明星賽第一階段投票結束，美聯、國聯的人氣王賈吉(右)、亞古納(左)率先確定成為明星賽先發球員。 截圖自大聯盟官方推特

MLB明星賽第一階段投票結束，美聯、國聯的人氣王賈吉、亞古納，率先確定成為明星賽先發球員。

美國職棒大聯盟MLB明星賽第一階段投票於今天落幕，紐約洋基的賈吉（Aaron Judge）、亞特蘭大勇士的亞古納（Ronald Acuna Jr.）早早確定他們在美國聯盟、國家聯盟人氣王的地位。

30歲的賈吉生涯第4次入選明星賽，在今天洋基對上休士頓太空人的比賽前，他在出賽74場後，轟出29支全壘打、為球隊跑回62分，兩項數據都高居全聯盟第一。另外，他的打擊率是2成90，並為洋基貢獻了59分打點。

24歲的亞古納今年目前為止打了43場比賽，打擊率是2成81，有7支全壘打、18分打點，跑回28分、有13次盜壘成功。他因為左腳受傷的關係，6月25日起便未再出賽，但預計會在7月1日歸隊。

在今天的第一階段投票結束後，MLB除宣布已率先獲得先發位置的兩聯盟人氣王外，也公布其他位置的最終決選名單。下一個階段的投票將於美國東部時間7月5日開始，一直持續到8日下午2時為止。從目前的名單來看，以勇士（包括阿庫尼亞）和多倫多藍鳥各有6人進到決選名單，人氣最旺。

球迷的投票結果，將決定9個守備位置及指定打擊的先發人選。所有能夠參加明星賽的投手及替補球員，將由球員和MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）共同決定。

7月19日於洛杉磯開打的明星賽，先發球員將於7月8日公布，完整陣容將於10日宣布。

進到最終決選名單的，在美聯方面，捕手有藍鳥的柯克（Alejandro Kirk）、洋基的崔維諾（JoseTrevino），一壘手有藍鳥的小葛雷諾（VladimirGuerrero Jr.）、西雅圖水手的佛蘭斯（Ty France），二壘手有休士頓太空人的亞土維（Jose Altuve）、藍鳥的艾斯皮諾（Santiago Espinal），三壘手有克里夫蘭守護者的拉米雷斯（Jose Ramirez）、波士頓紅襪的狄佛斯（Rafael Devers），游擊手有藍鳥的比歇特（Bo Bichette）、芝加哥白襪的安德森（Tim Anderson），指定打擊有太空人的艾爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）、洛杉磯天使的大谷翔平，外野手有天使的楚奧特（Mike Trout）、藍鳥的史普林格（George Springer）、洋基的史丹頓（GiancarloStanton）、藍鳥的小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）。

國家聯盟方面，捕手有芝加哥小熊的威爾森．康崔拉斯（Willson Contreras）、勇士的達諾（Travisd'Arnaud），一壘手有聖路易紅雀的高史密特（PaulGoldschmidt）、紐約大都會的阿隆索（PeteAlonso），二壘手有勇士的奧比斯（Ozzie Albies）、邁阿密馬林魚的齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.），三壘手有聖地牙哥教士的馬恰多（Manny Machado）、紅雀的亞瑞納多（Nolan Arenado），游擊手有洛杉磯道奇的透納（Trea Turner）、勇士的史旺森（DansbySwanson），指定打擊有費城費城人的哈波（BryceHarper）、勇士的威廉．康崔拉斯（William Contreras），外野手有道奇的貝茲（Mookie Betts）、舊金山巨人的彼特森（Joc Pederson）、大都會的馬特（Starling Marte）、勇士的杜瓦（Adam Duvall）。

明星賽 藍鳥

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