MLB／菊池雄星反彈繳優質先發 大聯盟400K到手

藍鳥今在主場迎戰光芒，菊池雄星擺脫近期低迷表現，主投6局僅被敲4安、失1分、飆本季新高8K，帶領球隊以4比1拿下勝利，他個人也收下本季第3勝，並達成在大聯盟400K里程碑，成為日籍投手史上第15人。

菊池雄星上個月5場先發都沒有投滿5局，還一共挨了9轟，相隔7場後，此役對上生涯對戰2勝0敗、自責分率僅1.38的光芒，全場唯一失分就是被光芒巴瑞德斯（Isaac Paredes）擊出一發陽春砲，終場藍鳥以4：1擊敗光芒。

此役不但是菊池雄星自5月16日後首勝，也是這段時間以來首度再次投滿6局，菊池雄星拿下本季第3勝並中止3連敗，賽後防禦率降至4.74，另外他還達成大聯盟生涯400K，成為日籍投手史上第15人。

菊池雄星對於今天自己的表現感到相當滿意，「感覺太棒了，特別是過去3、4場先發我的狀況不是太好，我很清楚我讓球隊陷入的困境，牛棚必須承受很大的壓力，我很高興今天能夠對球隊有所貢獻。」

藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）也對菊池雄星的表現讚譽有加，並特別點出他的快速球，「只要他投出好球，他就能讓打者出局，而且他還能三振對手，這就是他在今晚的表現。」