MLB／想趁洋基聽暗號時偷跑 太空人塔克盜本壘還是失敗

太空人和洋基今交手，終場洋基雖以1比2落敗，但三局下卻出現一個罕見狀況，太空人跑者塔克（Kyle Tucker）趁對方投手塞維里諾（Luis Severino）調整投捕電子設備「PitchCom」時，想趁機從三壘偷跑回本壘，不過仍被逮個正著遭刺殺出局。

三局下太空人在2人出局下攻佔二、三壘，洋基投手塞維里諾當時在用投捕電子設備聽捕手給的暗號，太空人三壘跑者塔克想趁塞維里諾不注意，偷跑回本壘得分，不過洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）相當機伶，趕緊叫塞維里諾將球回傳本壘，塔克也因此在本壘遭刺殺，未能替球隊再添分數。

洋基投手塞維里諾。 美聯社

塞維里諾今主投6局被敲3安、失2分、飆4K，雖然還是繳出優質內容，但因隊友打擊熄火，全隊僅靠瑞佐（ Anthony Rizzo）的陽春砲得到1分，讓塞維里諾苦吞本季第3敗，事實上洋基近5場和太空人交手，不但輸了3場，在這3場落敗的比賽中一共只拿3分。

至於太空人近況相當火燙，近14場僅3敗，其中包括兩次橫掃國聯東區龍頭大都會，此役先發投手賈西亞（Luis Garcia）投5.1局失1分收下本季第6勝以及個人3連勝，終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）第9局順利關門，本季第17次救援成功進帳。