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MiLB／林暉盛中繼投5局飆8K 陳聖平同場敲追平安

中央社／ 台北1日電
美職道奇隊小聯盟1A今天與響尾蛇隊交手，道奇隊台灣投手林暉盛中繼登板投5局飆8K、挨轟失1分、無關勝敗。 中央社
美職道奇隊小聯盟1A今天與響尾蛇隊交手，道奇隊台灣投手林暉盛中繼登板投5局飆8K、挨轟失1分、無關勝敗。 中央社

美職道奇隊小聯盟1A今天與響尾蛇隊交手，道奇隊台灣投手林暉盛中繼登板投5局飆8K、挨轟失1分、無關勝敗，響尾蛇隊台灣野手陳聖平同場出賽，單場1安貢獻1分打點、另有1盜。

美國職棒小聯盟1A賽事洛杉磯道奇隊今天與亞利桑那響尾蛇隊交手，道奇隊先發投手僅投2局就退場，道奇隊3局換上台灣投手林暉盛中繼登板。

林暉盛3、4局都讓打者3上3下，5局2人出局後被敲出安打，但接著三振抓到出局數、沒有失掉分數，6局1人出局後，被陳聖平打出二壘方向滾地球，陳聖平靠著失誤上壘、盜上二壘，再靠著捕手失誤跑上三壘，林暉盛及時回穩連抓2個出局數、化解失分危機。

林暉盛7局2人出局後被敲出陽春砲掉分，7局上投完兩隊1比1平手時退場休息；林暉盛今天總計用61球投5局，僅被敲出2支安打，投出8次三振，失掉1分責失分，賽後防禦率4.91。

道奇隊7局下攻下超前分，響尾蛇隊台灣野手陳聖平今天先發打1棒、守二壘，8局壘上有人時敲出中外野方向適時安打、送回球隊追平分，隊友攻勢延續再添1分超前比數，響尾蛇隊9局再靠著安打、失誤再拿1分保險分，終場以4比2拿下勝利。

陳聖平今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點、跑出1次盜壘成功，中止連4場出賽無安打，賽後打擊率2成45。

林暉盛

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