MLB／再加碼7500萬美元逼近楚奧特 國民展現誠意留索托

今年球季前國民和陣中強打少年索托（Juan Soto）談延約失敗，不過日前據美媒報導，國民又再提出報價，這次端出13年4.25億美元（約新台幣126億）超大約，逼近天使楚奧特（Mike Trout）12年4.265億美元。

季前國民曾開出13年3.5億美元的大約，但索托選擇拒絕，外界也因此猜測國民可能會搶在2024年季後成為自由球員前，就將他交易出去，不過當時球團就不斷澄清絕對沒有要交易索托，並稱球團將圍繞著索托組建球隊。

國民在2019年奪冠後急速走下坡，過去兩季都在國聯東區墊底，本季戰績為29勝49敗也排在國聯倒數第二。

現年23歲的索托本季來到大聯盟涯第5年，目前出賽76場，有14轟、.224/.375/.437，63次被保送在聯盟排名第一，生涯則共出賽540場，平均打擊率.290，敲出112轟、344分打點、37次盜壘成功，OPS為.957。