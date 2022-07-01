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MLB／張育成二度遭DFA 美網站：有上訴機會

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成本季第二度遭DFA，美國網站「MLBTR」認為，或許還會有球隊對張育成有興趣。 美聯社
張育成本季第二度遭DFA，美國網站「MLBTR」認為，或許還會有球隊對張育成有興趣。 美聯社

台灣好手張育成轉戰海盜隊滿一個月後，在今天被放入指定讓渡（DFA）名單，也是本季第二度遭DFA，美國網站「MLBTR」認為，或許還會有球隊對張育成有興趣。

張育成今年開季從守護者隊出發，也扛起開幕戰先發，沒想到不久後遇到確診，經過近1個月休養後歸隊，然而打擊成績不盡理想，出賽4場、10打數無安打，吞下7次三振，在5月27日遭到守護者隊DFA。

海盜隊在5月30日交易來張育成，也給了18場出賽機會，42打數敲出7支安打，包括1轟，不過被三振多達18次，本季打擊率1成37。

海盜隊今天為了將馬卡諾（Tucupita Marcano）移出疫情傷兵名單，選擇將張育成DFA，未來一周內若無球隊交易，就剩下釋出、下放小聯盟的選項。

「mlbtraderumors」分析，海盜隊當初會以現金交易來張育成，代表認為或許有其他球隊也想交易，雖然這1個月張育成打得掙扎，但他的期待值跟不太高的身價來看，還有上訴機會，只不過因為已經用完下放權，新球隊也會面臨必須將他放在大聯盟名單的難題。

張育成 海盜 守護者

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