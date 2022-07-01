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MLB／本季第2次 張育成又遭海盜指定讓渡

中央社／ 紐約30日專電
張育成遭海盜指定讓渡，是本季第2次，接下來可能被交易、釋出或下放小聯盟。 法新社
張育成遭海盜指定讓渡，是本季第2次，接下來可能被交易、釋出或下放小聯盟。 法新社

旅美棒球好手張育成加盟匹茲堡海盜隊滿月，打擊實力未充分發揮。隨著陣中傷兵陸續歸隊，他近期出賽機會減少，今天遭球團指定讓渡，可能被交易、釋出或下放小聯盟。

張育成5月26日遭克里夫蘭守護者隊指定讓渡（DFA），4天後經現金交易轉戰海盜，職業生涯首度轉隊。效力海盜一個月來，張育成出賽18場，42個打數擊出7支安打，包括一發全壘打，進帳2分打點，打擊率1成67，整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）為0.548。

張育成改披海盜戰袍後未充分展現長打實力，且遭三振18次，三振率偏高的問題未明顯改善。教練團雖持續給予他先發或替補上陣的機會，但范梅特（JoshVanMeter）等傷兵近期陸續歸隊，壓縮他的上場空間。

張育成26日先發鎮守二壘後連3場缺陣。內外野兼修的馬加諾（Tucupita Marcano）今天脫離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傷兵名單，為挪出空間，海盜球團將下放選擇權用光的張育成放進指定讓渡名單。

遭球團指定讓渡意味張育成之後可能被交易、釋出或接受安排下放小聯盟，結果將在未來一週內揭曉。

26歲的張育成是守備位置靈活的內野工具人，上季獲前東家守護者（原名印地安人）重用，單季9轟寫下大聯盟台灣球員新猷。去年10月3日，他在德州遊騎兵主場開轟，揮出球隊更名為守護者前最後一支全壘打，讓他在隊史留名。

但他本季在守護者命運多舛，季初感染COVID-19後在傷兵名單待了近一個月，期間多名功能類似的隊友表現出色，張育成歸隊後上場空間受限，隨後遭指定讓渡並轉戰海盜。

張育成是海盜隊史首位大聯盟台灣野手，遭球團指定讓渡前是大聯盟唯一台灣球員。

張育成2019年登上大聯盟，征戰4季出賽149場，敲出76支安打，包括17支二壘安打、4支三壘安打、11發全壘打，貢獻48分打點，都是大聯盟台灣選手紀錄保持者。

張育成 海盜 大聯盟

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