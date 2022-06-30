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MLB／大谷「生悶氣」未和隊友擊掌 水原一平逗趣化解尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷退場後未與隊友擊掌就走進休息室，留下尷尬的隊友。 路透社
大谷退場後未與隊友擊掌就走進休息室，留下尷尬的隊友。 路透社

大谷翔平今天對白襪先發主投5.2局狂飆11K無失分，6局時因用球數過多提前退場，自我要求高的大谷翔平顯然不滿意自己的表現，退場後未與隊友擊掌就走進休息室，留下尷尬的隊友，但在翻譯水原一平的帶動下，大家各自對著空氣擊掌，形成有趣場面。

大谷翔平此役控球與前場相比較不精準，再加上三振次數多，5.2局投完就已用了108球，還留下一壘跑者。盡管大谷翔平仍是勝投候選人，他卻一臉生悶氣的模樣，走下休息區時也沒有和迎接他的隊友們擊掌，而是逕自走進休息室，翻譯水原一平見狀打了他的屁股一把安慰他，並帶動天使全隊「與空氣擊掌」，化解尷尬場面。

大谷翔平今天雖然小小地耍了脾氣，但網友也注意到大谷翔平走下投手丘、發現有球掉在地上時，還是蹲下身回頭把球給撿了起來還給教練。

包含今天5.2局無失分在內，大谷翔平已經連續21.2局未失分，自美國時間6月9日至今4場先發全數奪勝，防禦率低至0.34（26.2局僅1分責失），飆出36K，本季防禦率已經降到2.68。

美國 大谷翔平 天使 白襪

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