快訊

不斷更新／百里侯派誰爭霸？ 各黨縣市長提名名單一次看

第4號颱風「艾利」最快明生成 沿海注意風浪

8歲女童接種BNT第二劑 三天後昏倒家中搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「第四出局」規則長知識 國民讓海盜3出局還能得分

聯合新聞網／ 綜合報導
國民與海盜之戰出現該死未死的「第4出局」，讓海盜兵不血刃多得1分。 路透社
國民與海盜之戰出現該死未死的「第4出局」，讓海盜兵不血刃多得1分。 路透社

海盜今以8：7險勝國民，其中關鍵1分來自5局上的罕見情況，由於種種陰錯陽差，球場上出現該死未死的「第4出局」，導致國民在抓到3人出局後還是被得分，主審韋格納（Mark Wegner）賽後直言這是他頭一次遇到這樣的情況。

事發在5局上1出局、二三壘有人時，海盜隊打者海耶斯（Ke'Bryan Hayes）打出一壘方向平飛球被直接接殺出局，不過二三壘跑者都提前頭也不回地往前衝，三壘跑者踩了本壘後就走回休息室。而一壘手則把球傳給三壘手亞卓恩薩（Ehire　Adrianza）欲策動雙殺守備，亞卓恩薩上前觸殺已站上三壘、完全來不及回二壘的朴孝俊。守備方國民隊以為該半局結束，就下場準備攻守交換。

這時，海盜隊主帥薛爾頓（Derek Shelton）走上場向主審主張三壘跑者回本壘的這分應該照算，因為當時防守球員全都已離場，並沒有人踩三壘做跑者未先回壘的促請裁決。再加上在三壘出局的朴孝俊是被「觸殺」而非「封殺」，在此情況下得分應該照算，海盜因此超前比分來到4：3。

自三壘衝回本壘的跑者成為名義上該局的第4出局數，但由於三壘手未選擇踩二壘或三壘促請裁決，才會導致「該死未死」的情形出現，甚至間接斷送比賽的勝利。

「這是我第一次遇到這樣的事情，」主審韋格納賽後解釋，當時防守方都已離開球場，因此失去了第4出局的裁決權，他也不認為亞卓恩薩踩三壘的動作是促請裁決，這一分才會照算；如果國民隊球員在下場前促請裁決，三壘往本壘的跑者將成為該局的第3出局而使該分失效。

有趣的是朴孝俊賽後的說法反應了多數人的心聲，「大家都一團混亂，我也不知道發生什麼事，只知道我們還是得分了！」

相關新聞

MLB／打者翔平3支0 投手大谷飆11K連21局無失分4連勝

大谷翔平今天挑戰個人本季4連勝，雖然少了自己球棒的幫助，但隊友夠捧場，瑞吉福（Luis Rengifo）2分砲在內打回4...

MLB／「第四出局」規則長知識 國民讓海盜3出局還能得分

海盜今以8：7險勝國民，其中關鍵1分來自5局上的罕見情況，由於種種陰錯陽差，球場上出現該死未死的「第4出局」，導致國民在抓到3人出局後還是被得分，主審韋格納（Mark Wegner）賽後直言這是他頭一次遇到這樣的情況。

MLB／洋基雙星開砲橫掃運動家 史丹頓看好賈吉達陣60轟

洋基在主場迎戰運動家系列賽來到最後一場，陣中兩大「怪力男」賈吉（Aaron Judge）和史丹頓（Giancarlo Stanton）接連開轟打下5分，幫助洋基以5：3贏球，系列賽3場橫掃運動家，持續穩坐全聯盟龍頭。

MLB／今日戰績表 天使大谷狂飆11K奪本季第7勝

MLB今日戰績表 釀酒人 5:3 光芒 運動家 3:5 洋基 海盜 8:7 國民 太空人 2:0 大都會 遊騎兵 1:2 皇家 教士 4:0 響尾蛇 老虎 3:2 巨人 金鶯 3:9

MiLB／林子偉3打數摃龜 鄭宗哲敲出本季第3轟

旅美匹茲堡海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲今天敲出本季第3轟，而大都會隊台灣野手林子偉則在1A進行復健賽，3打數摃龜，還在找尋...

MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

一位小女孩在日前洋基主場對上太空人的比賽中，挑戰「翻轉水瓶」，沒想到這個小小的舉動竟讓一旁的觀眾起立歡呼。該影片在推特上已累積超過2800萬觀看次數，連MLB官方帳號都轉發影片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。