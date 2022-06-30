MLB／今日戰績表 天使大谷狂飆11K奪本季第7勝
MLB今日戰績表
釀酒人 5:3 光芒
運動家 3:5 洋基
海盜 8:7 國民
太空人 2:0 大都會
遊騎兵 1:2 皇家
教士 4:0 響尾蛇
老虎 3:2 巨人
金鶯 3:9 水手
勇士 4:1 費城人
紅襪 6:5(10局) 藍鳥
雙城 6:7(10局) 守護者
馬林魚 4:3 紅雀
紅人 3:8 小熊
道奇 8:4 洛磯
白襪 1:4 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 雙城 vs. 守護者
06:05 勇士 vs. 費城人
06:10 洋基 vs. 太空人
07:05 釀酒人 vs. 海盜
07:07 光芒 vs. 藍鳥
08:05 紅人 vs. 小熊
10:10 運動家 vs. 水手
10:10 教士 vs. 道奇(緯來體育台、愛爾達體育台1)
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