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MLB／今日戰績表 天使大谷狂飆11K奪本季第7勝

聯合新聞網／ 整理
大谷以108球投完5.2局狂飆11K沒有失分，還飆出本季最快的101哩球速。 路透社
大谷以108球投完5.2局狂飆11K沒有失分，還飆出本季最快的101哩球速。 路透社

MLB今日戰績表

釀酒人 5:3 光芒

運動家 3:5 洋基

海盜 8:7 國民

太空人 2:0 大都會

遊騎兵 1:2 皇家

教士 4:0 響尾

老虎 3:2 巨人

金鶯 3:9 水手

勇士 4:1 費城人

紅襪 6:5(10局) 藍鳥

雙城 6:7(10局) 守護者

馬林魚 4:3 紅雀

紅人 3:8 小熊

道奇 8:4 洛磯

白襪 1:4 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 雙城 vs. 守護者

06:05 勇士 vs. 費城人

06:10 洋基 vs. 太空人

07:05 釀酒人 vs. 海盜

07:07 光芒 vs. 藍鳥

08:05 紅人 vs. 小熊

10:10 運動家 vs. 水手

10:10 教士 vs. 道奇(緯來體育台、愛爾達體育台1)

球隊戰績表

太空人 體育

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