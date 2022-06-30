MLB／今日戰績表 天使大谷狂飆11K奪本季第7勝

一位小女孩在日前洋基主場對上太空人的比賽中，挑戰「翻轉水瓶」，沒想到這個小小的舉動竟讓一旁的觀眾起立歡呼。該影片在推特上已累積超過2800萬觀看次數，連MLB官方帳號都轉發影片。

2022-06-30 11:40