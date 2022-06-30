MLB／洋基雙星開砲橫掃運動家 史丹頓看好賈吉達陣60轟

洋基在主場迎戰運動家系列賽來到最後一場，陣中兩大「怪力男」賈吉（Aaron Judge）和史丹頓（Giancarlo Stanton）接連開轟打下5分，幫助洋基以5：3贏球，系列賽3場橫掃運動家，持續穩坐全聯盟龍頭。

運動家一開賽就趁著洋基隊先發投手泰隆（Jameson Taillon）不穩，敲出4支安打攻下3分，不過在此之後運動家都未再添分數，也讓洋基有了逆轉贏球的機會。

1局下洋基隨即展開反攻，在勒梅休（DJ LeMahieu）敲安上壘後，「法官」賈吉抓準一顆落在紅中位置的速球掃向左外野觀眾席，個人本季第29轟出爐，幫助洋基將比分追至2：3。

3局下，洋基攻勢再起，一棒的勒梅休再度安打上壘，賈吉則是選到保送，接下來史丹頓打出逆轉戰局的三分砲，助隊超前比數來到5：3，終場洋基也以這個比分擊敗運動家。

史丹頓打出逆轉戰局的三分砲。 美聯社

洋基隊先發投手泰隆主投5局被打7支安打失3分，收下本季第9勝；守護神霍梅斯（Clay Holmes）也在9上關門成功，拿下第14次救援成功。賈吉和史丹頓則是分別單季第29轟、19轟出爐。

大聯盟近20年來單季最多轟就是史丹頓於2017年賽季創下的59轟，而若依照賈吉目前產出全壘打的步調，本季全壘打數有望上看62支，對此史丹頓也看好隊友達陣60轟，賈吉則表示當然很希望這一切成真：「真的發生的話就太棒了，但如果今年球季結束時，能有戒指套在手上就更棒了。」30歲的賈吉7年大聯盟生涯至今尚未拿過世界大賽冠軍。