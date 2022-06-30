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MLB／打者翔平3支0 投手大谷飆11K連21局無失分4連勝
大谷翔平今天挑戰個人本季4連勝，雖然少了自己球棒的幫助，但隊友夠捧場，瑞吉福（Luis Rengifo）2分砲在內打回4分，天使隊最終就以4：1擊敗白襪隊，大谷收下本季第7勝。
投手大谷近期狀況絕佳，今天以108球投完5.2局沒有失分，還飆出本季最快的101哩球速，從6月10日對紅襪隊之戰的比賽後段開始，至今連續21局沒有掉分，而且全場飆出11次三振，也跨越單季100K的個人門檻。
大谷投得好，分數支援也來得快，1局下楚奧特（Mike Trout）的二壘打敲回第1分，接下來又靠著推進回來得到第2分，6局下瑞吉福敲出的2分砲，讓大谷這一勝更穩。
不過第三棒的打者翔平今天倒是靜悄悄，雖然首打席選到四壞保送上壘，但接下來3打席無功而返，還吞下2次三振，打擊率下降到2成65。
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