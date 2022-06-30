MiLB／林子偉3打數摃龜 鄭宗哲敲出本季第3轟

旅美匹茲堡海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲今天敲出本季第3轟，而大都會隊台灣野手林子偉則在1A進行復健賽，3打數摃龜，還在找尋手感。

海盜隊1A今天與紐約洋基隊1A交手，鄭宗哲擔任先發游擊手、打第3棒。

鄭宗哲前2個打席分別擊成游擊方向平飛出局和吞下三振，6局下從投手米拉姆（Kevin Milam）手中轟出陽春全壘打，8局下再度上場，敲成右外野飛球遭接殺。

鄭宗哲此役4打數唯一1支安打就是全壘打，也是個人本季第3轟，儘管一度幫助球隊扳成1比1平手，但9局上又被對手攻下3分，海盜隊1A最終以1比4吞敗。

另外，效力大都會隊台灣野手林子偉原先在小聯盟3A，歷經1個多月未出賽，6月下旬復出後被指派到1A打復健賽，今天出戰邁阿密馬林魚1A，先發第2棒，擔任指定打擊，3打數摃龜，吞下1次三振，復出後至今3戰累計7打數1安打。