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MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

聯合新聞網／ 綜合報導
小女孩成功翻轉水瓶。 圖擷自影片
小女孩成功翻轉水瓶。 圖擷自影片

一位小女孩在日前洋基主場對上太空人的比賽中，挑戰「翻轉水瓶」，沒想到這個小小的舉動竟讓一旁的觀眾起立歡呼。該影片在推特上已累積超過2800萬觀看次數，連MLB官方帳號都轉發影片。

一位網友在推特分享了小女孩在觀眾席上挑戰翻轉水瓶的影片，吸引一旁的洋基隊球迷圍觀。第一次小女孩挑戰失敗，第二次差點就成功，觀眾們發出一片嘆息，第三次水瓶終於完美落地，觀眾們瞬間歡聲雷動，不分男女老少都high到起立歡呼。

發布影片的網友也留言表示，這次翻轉水瓶是發生在27日洋基對上太空人，9局下雙方3：3平手時，當時球場的氣氛相當緊張，也難怪球迷們一看到翻轉水瓶挑戰成功瞬間都壓力釋放。

太空人 洋基

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