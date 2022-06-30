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MLB／9年等待成真 30歲艾波爾成最老初登板狀元

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2013年選秀投手艾波爾（Mark Appel）等了9年，終於在今天在費城人隊完成生涯初登板！ 路透社
2013年選秀投手艾波爾（Mark Appel）等了9年，終於在今天在費城人隊完成生涯初登板！ 路透社

為了大聯盟初登板，你願意等多久？費城人隊投手艾波爾（Mark Appel）等了9年，終於在今天費城人隊以1：4輸給勇士隊的比賽中，於9局上圓夢，也成為史上初登板年紀最大的選秀狀元。

艾波爾從高中時期就受到大聯盟球隊注意，2013年大學畢業後被太空人隊選為狀元，然而艾波爾在小聯盟的成績實在不理想，到2016年被交易到費城人隊，2018年因受到傷勢困擾一度宣告「脫離棒壇」，但對棒球難以忘懷的他，在確認身體狀況後在去年回歸。

艾波爾日前被升上大聯盟，到今天等到機會，9局上3分落後局面登板，1局後雖然被敲出安打，但接下來用三振、滾地球出局收尾，完成1局無失分的投球任務。

艾波爾只用了10球就收工，其中有9顆是伸卡球，平均球速為96.4哩，最快球速97.5哩，另外唯一一科滑球速度是83.1哩。

艾波爾30歲又349天的年紀完成初登板，寫下狀元初登板最年長紀錄，但終於甩脫「未曾登上大聯盟的狀元」標籤，這標籤原本只有3人擁有，艾波爾撕下後，只剩1991年洋基隊泰勒（Brien Taylor）、1966年大都會隊奇科特（Steve Chilcott）。

波爾 大聯盟 費城人

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