MLB／天使投手小動作洩漏球路 楚奧特無奈表情網路瘋傳

天使隊「神鱒」楚奧特(Mike Trout)不僅擁有超狂打擊能力,觀察力也堪稱一絕,昨天使與白襪之戰中,他就眼尖地發現了自家投手佩古洛(Elvis Peguero)投球時的小動作洩露球路,並在中外野模仿藉以提醒他,只是無奈的表情在網路上瘋傳。

昨天鎮守中外野時,楚奧特注意到了佩古洛在投滑球與伸卡球時動作不一致,投滑球時雙手位置較高且不會移動手套直接出手;投伸卡球時則會把球和手套放低、遠離自己的身體,投球時才會把手套抬高,無意間洩露了球路。

佩古洛在投滑球與伸卡球時動作不一致,成為楚奧特「豬隊友」。 路透社

這樣明顯的投球破綻讓讓楚奧特滿臉無奈,頗有恨鐵不成鋼之感,特地在外野模仿佩古洛的動作藉此提醒他。天使隊官方也報導,神鱒也發現他會根據捕手手套擺放的方式投球,佩古洛則表示接下來投手教練懷斯(Matt Wise)溝通這個問題。

白襪當然也掌握住對手「洩題」的好機會,在第七局攻下5分大局奠定勝基,佩古洛僅投0.2局用16球,被敲2安、投出2次保送失4分,賽後的防禦率爆增至14.54。天使隊也以4:11輸球。

Angels broadcast broke down Peguero tipping pitches and followed it with the video of Trout mimicking him after spotting it in center field (h/t @AdamStites_) pic.twitter.com/mqF7GvUXAX