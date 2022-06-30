MLB／天使投手小動作洩漏球路 楚奧特無奈表情網路瘋傳

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）不僅擁有超狂打擊能力，觀察力也堪稱一絕，昨天使與白襪之戰中，他就眼尖地發現了自家投手佩古洛（Elvis Peguero）投球時的小動作洩露球路，並在中外野模仿藉以提醒他，只是無奈的表情在網路上瘋傳。

昨天鎮守中外野時，楚奧特注意到了佩古洛在投滑球與伸卡球時動作不一致，投滑球時雙手位置較高且不會移動手套直接出手；投伸卡球時則會把球和手套放低、遠離自己的身體，投球時才會把手套抬高，無意間洩露了球路。

佩古洛在投滑球與伸卡球時動作不一致，成為楚奧特「豬隊友」。 路透社

這樣明顯的投球破綻讓讓楚奧特滿臉無奈，頗有恨鐵不成鋼之感，特地在外野模仿佩古洛的動作藉此提醒他。天使隊官方也報導，神鱒也發現他會根據捕手手套擺放的方式投球，佩古洛則表示接下來投手教練懷斯（Matt Wise）溝通這個問題。

白襪當然也掌握住對手「洩題」的好機會，在第七局攻下5分大局奠定勝基，佩古洛僅投0.2局用16球，被敲2安、投出2次保送失4分，賽後的防禦率爆增至14.54。天使隊也以4：11輸球。