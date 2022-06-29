MLB／今日戰績表 克蕭相隔1835天再單場丟6分

去年的美聯全壘打王藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），今日宣布婉拒全明星周全壘打大賽邀約，這也是他連續2年缺席全壘打大賽，他也透露不參加的主要原因是要保護手腕。 據《S

2022-06-29 12:31