MLB／今日戰績表 克蕭相隔1835天再單場丟6分
MLB今日戰績表
雙城 2:3 守護者
勇士 5:3 費城人
運動家 1:2 洋基
海盜 1:3 國民
紅襪 5:6 藍鳥
太空人 9:1 大都會
釀酒人 5:3 光芒
雙城 6:0 守護者(雙重戰)
馬林魚 3:5 紅雀
紅人 5:3 小熊
遊騎兵 8:3 皇家
道奇 4:7 洛磯
白襪 11:4 天使
教士 6:7 響尾蛇
老虎 3:4 巨人
金鶯 0:2 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:10 釀酒人 vs. 光芒
01:05 運動家 vs. 洋基
01:05 海盜 vs. 國民
01:10 太空人 vs. 大都會
02:10 遊騎兵 vs. 皇家
03:40 教士 vs. 響尾蛇
03:45 老虎 vs. 巨人
04:10 金鶯 vs. 水手
07:05 勇士 vs. 費城人
07:07 紅襪 vs. 藍鳥
07:10 雙城 vs. 守護者
07:45 馬林魚 vs. 紅雀
08:05 紅人 vs. 小熊
08:40 道奇 vs. 洛磯
09:38 白襪 vs. 天使(緯來體育台、愛爾達體育台1)
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