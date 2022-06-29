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MLB／今日戰績表 克蕭相隔1835天再單場丟6分

聯合新聞網／ 整理
克蕭對洛磯僅投4局，被打9支安打含2發全壘打，失掉6分都是自責分，相隔1835天後再次出現單場失6分表現，吞下本季第2敗。 美聯社
克蕭對洛磯僅投4局，被打9支安打含2發全壘打，失掉6分都是自責分，相隔1835天後再次出現單場失6分表現，吞下本季第2敗。 美聯社

MLB今日戰績表

雙城 2:3 守護者

勇士 5:3 費城人

運動家 1:2 洋基

海盜 1:3 國民

紅襪 5:6 藍鳥

太空人 9:1 大都會

釀酒人 5:3 光芒

雙城 6:0 守護者(雙重戰)

馬林魚 3:5 紅雀

紅人 5:3 小熊

遊騎兵 8:3 皇家

道奇 4:7 洛磯

白襪 11:4 天使

教士 6:7 響尾

老虎 3:4 巨人

金鶯 0:2 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 釀酒人 vs. 光芒

01:05 運動家 vs. 洋基

01:05 海盜 vs. 國民

01:10 太空人 vs. 大都會

02:10 遊騎兵 vs. 皇家

03:40 教士 vs. 響尾蛇

03:45 老虎 vs. 巨人

04:10 金鶯 vs. 水手

07:05 勇士 vs. 費城人

07:07 紅襪 vs. 藍鳥

07:10 雙城 vs. 守護者

07:45 馬林魚 vs. 紅雀

08:05 紅人 vs. 小熊

08:40 道奇 vs. 洛磯

09:38 白襪 vs. 天使(緯來體育台、愛爾達體育台1)

球隊戰績表

太空人 體育

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