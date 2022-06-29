MLB／攜手搭檔後第五次 大谷、楚奧特背靠背開轟！

天使今日繼續在主場迎戰白襪，雖然大谷翔平與「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）「背靠背」開轟，其中大谷翔平更繳出猛打賞，可惜天使投手群無力守城遭打爆，終場天使就以4:11中止2連勝。

大谷翔平首局就擊出一支二壘安打，有趣的是這打席1好3壞時一顆偏低的球主審判好球，讓以為會被保送的大谷有點不以為然，結果下一球就敲出長打；第三局則是接力隊友楚奧特之後上演「背靠背」開轟，這分別是兩人本季第23轟與第17轟，本季兩人第二次、以及攜手合作以來第五次「背靠背」全壘打。

第三打席大谷獲得保送，第七局第四個打席再度打出帶有1打點的二壘安打，總計大谷翔平今日3支3其中包括1發全壘打與2分打點，4打席全數上壘，做了擔任指定打擊能做的事，可惜還是救不了天使，賽後打擊率來到2成68。

The MVPs go back-to-back. pic.twitter.com/uceinF3MLx — MLB (@MLB) 2022年6月29日

值得一提的是據大聯盟分析師藍斯（Sarah Langs）指出，大谷首打席的二壘打擊球初速超過115英哩，是本季第4次，在全大聯盟排第三，僅次於藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）的5次，但遠遠不及洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的17次，讓其他球員連車尾燈都看不到。

此外隨著時序進入6月，打者翔平已有越打越好的趨勢，因代理教投尼文(Phil Nevin)被禁賽而暫代兵符的執行教練蒙哥馬利(Ray Montgomery)就說：「過去3周我們看到大谷的打擊已有大幅進展，他在對水手時就有不少強勁擊球，我們也看到他做了不少調整，相信他能夠延續火熱的狀態。」

可惜天使打線今天雖然擊出9支安打包含3轟，但5任投手合計丟了11分，得分永遠追不上丟分，最終就以4：11落敗。