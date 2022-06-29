MLB／大谷翔平開轟3長打沒用 天使投手大失血輸球

「砰！砰！砰！」天使隊單局三響，包括大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）的「背靠背」全壘打，不過全是陽春砲，白襪隊只靠單局兩轟就超前，天使投手群失血不止，最終以4：11輸給白襪隊。

天使隊在第3局猛轟，由貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）率先開砲，接下來瓦德（Taylor Ward）被三振後，楚奧特以106.2英哩的擊球初速開轟，下一棒的大谷翔平再以107.1英哩擊球初速連兩塔席開轟，天使取得3：0領先，楚奧特本季第23轟，大谷翔平本季第17轟出爐。

The MVPs go back-to-back. pic.twitter.com/uceinF3MLx — MLB (@MLB) 2022年6月29日

大谷翔平今天擔任第三棒、指定打席，棒子超火燙，敲出2分打點，包括7局下帶有1分打點的二壘打，3打數都敲出長打，包括1轟、2支二壘打，另有1次保送，4打席全上壘，打擊率上升到2成68。

只是大谷的打擊上的火燙表現，無法彌補投手群失血速度，哈里森（Josh Harrison）、羅伯特（Luis Robert）兩支2分砲超前比數，就此贏下比賽。