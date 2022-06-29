MLB／重返勇士後得知談約真相？ 道奇佛里曼開除經紀人

前勇士隊當家明星「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）本季轉戰道奇，日前首度重返老東家沒多久後，卻傳出與他的經紀公司正式分道揚鑣，而原因與季前經紀團隊未能幫助他與勇士續約，談約過程中指引了並非他想要的方向有關。

弗里曼轉戰道奇前待在勇士隊長達15年之久，日前回到亞特蘭大度過一個充滿情緒化的系列賽，甚至在賽前記者會上數度泣不成聲，上場打擊時也受到熱烈歡迎，不過比賽結束後他表示現在在道奇隊感到非常開心，自己已試著走出離開勇士隊的陰影，「當你剛結束一段15年的關係，你會感到非常難過，我現在處在癒合的過程，但我得繼續前進才行。」

值得一提的是道奇隊隊友、三屆塞揚投手克蕭雖然樂見弗里曼重回亞特蘭大時仍受到球迷熱烈歡迎，但他希望道奇不是弗里曼的「第二選擇」，強調「這裡(道奇)也是支很特別的球隊」，言下之意是希望弗里曼能真心擁抱道奇。這讓媒體一度對此大作文章，弗里曼則表示他已與克蕭談過了，兩人之間沒有任何問題。

Freeman said he’s very happy with the Dodgers and ready to move on from the discussion about his departure from the Braves



“When you’re in a relationship for 15 years, and it ended, you’re going to have feelings … Now I’m in the healing process, moving on process.” — Jack Harris (@Jack_A_Harris) 2022年6月28日

不過在結束與道奇系列賽後，據官網報導弗里曼宣布開除經紀人、並離開長期合作的經紀公司Excel，聲明中指出：「我正在與我的經紀人團隊解決一些問題，目前我的經紀約懸而未決，如果有需要我會再對外宣告。」當記者追問狀況，弗里曼也直接回應，「過去幾個月我從經紀公司那學到很多，『因為我也和另一方談過了』」。

這份聲明間接證實了經紀公司Excel在與勇士談約時未能正確表達弗里曼的想法，導致最後續約破局。據美媒揭露的細節，弗里曼曾表達續留亞特蘭大是首選，可以不再堅持6年約，期間勇士隊曾開出一份5年1.35億美金的合約，但遭到經紀公司Excel拒絕，並且提出兩個高於1.35億美元的報價，同時只給勇士1小時回應。

儘管勇士確實將價碼提升到5年1.4億美元，但與Excel公司的數字仍相差甚遠，勇士因此認為弗里曼應該是已與其他隊、且很有可能是道奇隊達成協議，於是就此關閉協商大門，轉而火速啟動與運動家的交易案換來歐森(Matt Olson)，最後弗里曼也因此離開勇士加盟道奇。