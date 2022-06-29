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MLB／不想冒險！ 小葛雷諾連兩年婉拒全壘打大賽邀約
去年的美聯全壘打王藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），今日宣布婉拒全明星周全壘打大賽邀約，這也是他連續2年缺席全壘打大賽，他也透露不參加的主要原因是要保護手腕。
據《Sportsnet》的報導，小葛蕾諾再次拒絕全壘打大賽邀約，並在昨日透過翻譯說明原因：「我的手腕現在感覺很好，但我必須小心點，在全壘打大賽有太多的揮棒，我不想冒險，要是再度受傷會變得很糟糕，我將無法幫助球隊取勝，畢竟打進季後賽就是我們在努力的事情，所以我不想冒險。」
小葛蕾諾本季還沒進過傷兵名單，但曾在5月時因守左手腕痠痛缺席了幾場比賽，傷痛也反應在數據上，僅繳出0.217/0.333/0.348的打擊三圍，也只有3發全壘打，遠低於他平時的水準。
好消息是小葛蕾諾這個月恢復水平趕進度，出賽25場比賽敲出9發全壘打外加21分打點，而本季至今則是出賽73場，有18轟與45分打點。此外在小葛公開拒絕全壘打大賽後，目前也尚未有球員表態參賽意願。
值得一提的是小葛雷諾今天又敲出再見安，率藍鳥以6：5氣走紅襪，也中斷對手的7連勝！
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