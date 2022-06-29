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MLB／清位置讓小將有機會先發 前悍將洋投邦威遭洋基DFA
前悍將洋投邦威（Manny Banuelos）本季獲得洋基賞識重返大聯盟，但球隊為了升上26歲的左投希爾斯（JP Sears），在今天將邦威指定讓渡（DFA），以清出40人名單。
取代邦威進入40人名單的希爾斯，本季在大聯盟登板4場，其中有2場比賽是先發，繳出7.1局送出7次三振無失分的成績，而在3A則是出賽10場比賽，並有8場為先發，登板39.1局外加50張老K，ERA僅1.83，他將在今天對運動家的比賽登板先發。
希爾斯也沒讓洋基失望，繳出5.2局僅被打3安0失分好投，率洋基以2：1險勝運動家，他拿到本季第3勝，本季投了12.2局還沒掉分。
邦威本季在洋基重返大聯盟寫下勵志故事，出賽4場登板後援，繳出8.1局8張老K，ERA 2.16的好成績，並奪下1次救援成功，不過由於已經沒有下放權，洋基決定啟動DFA程序，若沒有其他球隊吸收，待讓渡程期滿後再下放至小聯盟。
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