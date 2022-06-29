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MLB／又是心律不整問題 勇士守護神簡森進入傷兵名單

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士終結者簡森（Kenley Jansen）又因心律不整進入傷兵名單。 美聯社
勇士終結者簡森（Kenley Jansen）又因心律不整進入傷兵名單。 美聯社

動過2次心臟手術的勇士明星守護神簡森（Kenley Jansen），今日再次因心律不整被球隊放入15天傷兵名單，並從3A升上右投克魯茲（Jesús Cruz）彌補牛棚戰力。

本周勇士出戰費城人賽前，簡森再度感到心臟出現不規律地跳動，勇士因此緊急從小聯盟升上中繼右投克魯茲，填補牛棚空缺，至於終結者空缺則暫時交給明特（A.J. Minter）與史密斯（Will Smith）兩人輪流擔任。勇士總教練史尼克（Brian Snitker）表示：「他處理這問題很久了，我認為不用太擔心，只要休息一陣子就能夠重新開始投球，15天後就能準時看到他上場。」

簡森的職業生涯一直深受心房顫動（AFib）的問題所困，他過去分別在2012年以及2018年進行手術，術後都順利回到球場。而本季出賽32場的簡森，總計32.2局送出47張老K，拿下4勝0敗，其中包括20次的救援成功，不過也有4次救援失敗，前一次就是上周對老東家道奇砸鍋，防禦率以終結來說是稍微偏高的3.58，目前生涯累積370次救援成功。

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