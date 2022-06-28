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蘇澳站末班對號車進站成絕響 鐵道迷搶拍最後身影

MLB／不輸薛則、楚奧特！ 美媒稱大谷翔平未來年薪上看12億

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

天使今天以4：3逆轉擊敗白襪，日籍二刀流巨星大谷翔平有安打、盜壘表現，還獲得本季聯盟最多的第6次敬遠。而大谷將在明年季後成為自由球員，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）認為，屆時他的年薪至少會達到薛則（Max Scherzer）、楚奧特（Mike Trout）等級的4000萬美元（約新台幣11億8700萬元）。

大谷翔平今打第3棒指定打擊，4度站上打擊區敲1安、吞2K、獲得敬遠後也跑出本季第8盜，本季至今累計6次被敬遠並列全聯盟最多，賽後打擊率.260。

大谷翔平本季持續以二刀流席捲聯盟，海曼在《紐約郵報》提到，大聯盟近年來薪資逐漸攀升，若大谷翔平的投、打實力各值2200萬美元，再加上1500萬美元的市場價值，年薪可高達6000萬美元（約新台17億7900萬元），海曼也表示年薪6000萬現階段不可能發生，但肯定會達4000萬美元。

此外，海曼也透露一位球團高層的說法：「如果你是天使就要簽下大谷，但如果你簽下他，球隊就不會贏球。」

薪資 紐約

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