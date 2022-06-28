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MLB／一百種贏球方法 洋基單局遇2次妨礙打擊逆轉運動家

聯合新聞網／ 綜合報導
唐納森敲出逆轉致勝二壘安打。 美聯社
唐納森敲出逆轉致勝二壘安打。 美聯社

全聯盟戰績最佳的球隊打敗墊底隊伍一點也不足為奇，不過單局2次妨礙打擊你有看過嗎？勝率高達.730的洋基今天在主場迎戰全聯盟爐主運動家，洋基在7局靠著2次妨礙打擊和新同學唐納森（Josh Donaldson）的二壘安打，終場以9：5逆轉擊敗運動家。

洋基隊首局就靠著瑞佐（Anthony Rizzo）的陽春砲先馳得點，不過先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）「一局爆」，先後被敲4支安打、投出2次保送狂失5分，3局打完運動家取得5：1領先。不過洋基也不是省油燈，打線隨即展開反攻，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）4局下也打出陽春砲，下局賈吉（Aaron Judge）安打送回被保送的勒梅休（DJ LeMahieu），洋基將比分追至5：3。

來到關鍵第7局，勒梅休再度選到保送，下一棒的賈吉也因捕手妨礙打擊上壘，運動家隊即使換投也無法止血，投手又投出觸身球形成滿壘局面，接下來離奇的事情發生了，史丹頓打擊時竟然又打到捕手手套，單局第二度出現妨礙打擊，也讓洋基輕鬆擠回第4分。

接著唐納森掃出帶有2分打點的左外野方向平飛安打，將比分扳成5：6，崔維諾（Jose Trevino）、岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）也各自敲安補刀，洋基單局一口氣灌進6分奠定勝基，終場就以9：5逆轉擊敗運動家。

對於單局兩次妨礙打擊這種奇葩的現象，唐納森直言今年洋基經歷了許多不同的贏球方式，「但今天這樣是第一次。」

去年才剛奪下捕手金手套的運動家隊捕手墨菲（Sean Murphy）也相當自責，他說：「這是個非常糟糕的錯誤，我對投手感到難過。我離他們（指打者）太近了，我必須知道他們揮棒幅度很大，也應該後退一點的。」

洋基 運動家 賈吉 史丹頓

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