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MLB／相隔4年又想起他 水手換來36歲重砲桑塔納

聯合新聞網／ 綜合報導
水手向皇家隊換來重砲手桑塔納。 美聯社
水手向皇家隊換來重砲手桑塔納。 美聯社

大聯盟2022年賽季至今已過三分之一，各球團也開始發動交易，其中又以水手隊總管狄波托（Jerry Dipoto）動作最多，今天他再宣布，以陣中2名年輕投手向皇家隊換來重砲手桑塔納（Carlos Santana）。

桑塔納於2010年登上大聯盟，生涯多數時間都在印地安人(現守護者隊)度過，去年賽季轉戰皇家後，至今出賽210場，繳出23轟、打擊率.214、OPS.667的成績，與在守護者隊那10年的216轟、平均打擊三圍.251/.368/.450有不小落差。

為了得到36歲的重炮手桑塔納，水手則送出年輕投手米爾斯（Wyatt Mills）和弗萊明（William Fleming），米爾斯近兩季主要在大聯盟與3A浮沉，2021、22年共在大聯盟出賽19場，防禦7.59；弗萊明則效力低階1A，出賽21場拿下9勝6敗，防禦率4.47。

事實上桑塔納4年前就曾「過水」水手隊，他在2018年被費城人交易至水手，但一場未打就在10天後被送回老東家印地安人隊，水手還幫忙負擔部分薪資，2年後才在2021年以自由球員身分轉戰皇家，如今終於有機會穿上水手球衣比賽。

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