MLB／牛棚放火達比修勝投飛走 挑戰美日180勝將碰克蕭

與費城人進行三連戰的最後一役，教士今派出日籍強投達比修有在主場先發登板，達比修有繳出6局失3分的優質表現，同時飆出本季新高9K，可惜勝投被牛棚砸掉，錯失達到美日通算180勝的里程碑。

達比修有此役主投6局，用102顆球、挨7支安打，在第2局和第5局被費城人敲出連續安打，共失掉3分、1次保送，並送出9次三振為本季新高，這是他連續4戰繳出優質好投，而教士打線也很給力，在首局就先馳得點，第3局又一舉攻下4分，達比修有退場時球隊還保有5:3領先優勢，為勝投候選人。

不料教士牛棚7局一上來就開始放火，後援投手克里斯馬（Nabil Crismatt）1局就把領先的分數全敗掉，被史瓦伯（Kyle Schwarber）轟出3分砲，達比修有勝投當場飛走，費城人終場以8比5逆轉教士，達比修有此役白做工，本季第8勝還要再等。

達比修有在日職共拿下93勝，加上轉戰大聯盟後的86勝，目前距離180勝只差1場，今日挑戰失敗後，下一場預計登板時間是台北時間7月4日，將會在遇上道奇塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）時，再次挑戰這項里程碑。