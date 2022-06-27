MLB／K湯弟9局棒打勇士終結者 追平安助道奇逆轉
NBA勇士球星湯普森（Klay Thompson）的胞弟T.湯普森（Trayce Thompson）上星期才重返道奇今天就建功，9局上道奇2分落後勇士，靠著湯普森關鍵一擊追平比分，將戰局逼進延長賽，終場道奇也以5：3逆轉奪勝。
2015年，湯普森從白襪升上大聯盟，季後被交易至道奇，並在2016年打出生涯年，出賽80場繳出生涯單季新高的13轟、32分打點，但過去幾年卻在不同球隊輾轉流連討生活，直到近期道奇為填補明星外野手貝茲（Mookie Betts）受傷的空缺，向老虎以現金換來同為右打的外野手湯普森應急。
此役道奇以2分落後進到9局上，兩人出局後連敲出兩支安打形成二、三壘有人，輪到湯普森打擊面對勇士終結者簡森（Kenley Jansen），他隨即建功敲出二壘後方安打，順利送回壘上兩名跑者將比數扳平。
延長賽雙方在第10局各得1分，11局上道奇靠著泰勒（Chris Taylor）和T.透納（Trea Turner）串聯安打攻進2分，最終道奇就以5：3逆轉並取得和勇士系列賽的勝利，也繼續緊咬著大都會的國聯龍頭不放，目前仍暫居國聯第二。
Trayce Thompson ties it up for the Dodgers in the 9th! pic.twitter.com/Zo6YhBYRDd— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2022年6月27日
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