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MLB／張育成對決美聯防禦率王 適時安打跑回海盜第1分

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
張育成擔任海盜先發7棒、二壘手，3局上揮出安打後，再靠隊友安打掩護得分。 路透
張育成擔任海盜先發7棒、二壘手，3局上揮出安打後，再靠隊友安打掩護得分。 路透

海盜隊作客坦帕灣，今天對光芒隊進行3連戰最後一戰，旅美好手張育成擔任先發7棒、二壘手，全場4打數1安打、吞下1次三振，海盜終場2：4落敗，本季對戰3場落幕，帶著3連敗離開。

張育成面對光芒先發左投麥克納漢（Shane McClanahan），3局上揮出安打，再靠隊友安打掩護得分，追成1：1，但海盜7局下失3分種下敗因。

麥克納漢投4局只被揮出4支安打、失1分，飆出10次三振，奪下本第8勝，防禦率降到1.77，暫居美聯防禦率王。

張育成本季出賽35場，52個打數揮出7支安打，打擊率只有1成35，全壘打1支、打點2分，吞下25次三振。

另外，從大都會隊小聯盟重新出發的林子偉，超過1個月未出賽，今天終於在1A亮相，對紅雀1A之戰擔任先發2棒、一壘手，4次打數揮出1支安打，吞下兩次三振，本季打擊率2成。

海盜 張育成

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