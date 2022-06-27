MLB／天使、水手球員互相揮拳 肇事者溫克對球迷比中指

天使隊今天在主場對水手隊之戰，2局上因為觸身球事件爆發嚴重衝突，雙方球員衝進場內互相叫罵、甚至出拳攻擊，在一團混亂後有8人遭驅逐出場，天使終場以2：1獲勝，逃過3連戰被清盤的命運，水手中斷5連勝。

這起暴力事件發生在2局上，天使先發投手溫茲（Andrew Wantz）對決水手4棒溫克（Jesse Winker），第1球投出91.1英里速球，直接砸在對方的右臀；溫克在本壘區碎碎念後，突然衝向天使休息區，裁判想拉也拉不住，水手球員傾巢而出，一堆人跑進場內助陣，整個衝突場面亂成一團。

溫克在天使休息區前遭到對手出拳攻擊，隊友幫忙揮拳反擊，雙方互相推擠，場面愈來愈誇張，也有不少人忙著制止暴力行為，包括大谷翔平都在一旁勸架。

這起事件真的很誇張，兩隊一陣冷靜後，突然又開始叫囂、扭打，讓看台上的球迷看足好戲，後來溫克退場前，刻意對著球迷用雙手比出不雅手勢，天使「終結者」伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）氣到當場把一大箱口香糖、瓜子丟進場中發洩情緒。

兩隊大亂鬥17分鐘終平息，包括天使總教練奈文（Phil Nevin）、水手教頭瑟維斯（Scott Servais）和鬧事的溫茲、溫克在內，共有8人遭到驅逐。

同樣被趕的水手菜鳥外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez），首局就遇到頭部後方近身球，溫茲第2局直擊溫克，讓他氣到不行，裁判想勸也勸不了，他說：「其實說什麼都無所謂，他們把球扔到羅德里奎茲的頭上，我真的不想和任何人說話。」

天使最近11場比賽有8場對戰水手，奈文對全武行似乎有些無奈，認為雙方密集交手，增加緊張局勢，「不幸的是，偶爾會發生一些醜陋的事件，今天就是這樣。」

天使與水手上演全武行，大谷翔平（右）出來勸架。 美聯社

水手4棒溫克（右）右臀挨砸後衝向天使休息區，引爆兩隊衝突。 美聯社