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MLB／天使、水手觸身球變全武行 前一場楚奧特險遭爆頭

中央社／ 洛杉磯26日綜合外電報導
水手與天使因觸身球引爆全武行，最後共8人遭到驅逐出場。 美聯社
水手與天使因觸身球引爆全武行，最後共8人遭到驅逐出場。 美聯社

MLB天使今天靠麥金農7下兩出局後的安打拿下致勝分，以2比1擊敗水手。戰況膠著讓兩隊打來格外緊繃，雙方也因觸身球而引爆全武行，最後共8人遭到驅逐出場。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場迎戰西雅圖水手的比賽，兩隊前5局以0比0僵持，6局上半托羅（Abraham Toro）揮出陽春砲，水手先馳得點；天使7下先靠瑞吉福（Luis Rengifo）的陽春彈扳平戰局，再利用麥金農（David MacKinnon）帶有打點的安打超前，最終就以1分驚險收下勝利，也終止水手5連勝。

這場比賽的2局上半出現火爆場面，當時天使投手汪茲（Andrew Wantz）投出的觸身球擊中了水手打者溫克（Jesse Winker）的右臀。溫克先朝投手丘走了幾步，然後轉往天使休息區，隨即引爆衝突。

右手腕動完刀、還打著石膏的倫登（Anthony Rendon）第一個卯上氣沖沖走來的溫克，他對溫克兩手一攤，之後用左手推開溫克的臉。兩隊隨後陸續有小規模的衝突爆發，板凳區、牛棚也全部清空。

比賽在延誤近18分鐘後重新開始，但有數人被驅逐出場，其中包括天使的代理總教練尼文（Phil Nevin）與水手的總教練塞維斯（Scott Servais）。

除此之外，兩隊各有3名球員被趕出場，包括天使的汪茲、伊格禮夏斯（Raisel Iglesias）、泰普拉（Ryan Tepera），及水手的溫克、羅德里格斯（JulioRodriguez）、克勞福（J.P. Crawford）。

兩隊其實在25日的比賽就結下梁子，當時水手後援投手史萬森（Erik Swanson）差點對天使主力球星楚奧特（Mike Trout）投出一記頭部觸身球。

楚奧特當天賽後說：「如果你沒辦法投好內角球，那就別投內角球。如果你要賞我觸身球，就對著我的肋骨來，別往頭丟。我不知道那是不是故意的，但那是對頭來的，你不該這麼做。」

今天比賽的首局，汪茲對羅德里格斯投了一記偏高且近身的球，當時裁判就曾給予兩隊警告。

水手 天使 Mike Trout

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