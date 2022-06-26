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MLB／洋基118轟老神在在 賈吉、瑞佐合計46轟贏過虎群

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉。 美聯社
賈吉。 美聯社

洋基隊今天在紐約主場輸得灰頭土臉，遭太空人隊3名投手聯手投手無安打比賽，以0：3落敗，不過洋基本季118轟仍是大聯盟30隊最多，若按目前進度，季末推算可達265轟。

洋基不但全壘打排名榜首，目前341分打點也是美聯球隊最多，在大聯盟只落後大都會隊6分；但這次在主場對太空人4連戰首戰贏球後，昨天、今天合計18局只靠史丹頓（Giancarlo Stanton）陽春砲攻下1分，吞下對戰2連敗。

大聯盟除了守護者隊出賽67場，其他都達70場以上，勇士隊110轟暫居第2，太空人98轟排名第3；反觀產量最少的老虎隊，菜鳥二壘手克萊門斯（Kody Clemens）今天對響尾蛇隊之戰6局上轟出致勝3分砲，團隊終於達到40轟。

老虎全壘打數只有洋基的1/3左右，排名倒數第2的運動家隊還有50支。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）27轟穩居大聯盟第1，國聯最多轟打者是大都會隊阿隆索（Pete Alonso），洋基光是賈吉、瑞佐（Anthony Rizzo）全壘打數相加，兩人46轟就比老虎全隊還多。

洋基 大聯盟

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