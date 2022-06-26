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MLB／火箭人之子開轟了 克萊門斯3分砲拯救老虎

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
火箭人克萊門斯之子開轟。 法新社
火箭人克萊門斯之子開轟。 法新社

老虎隊26歲菜鳥二壘手克萊門斯（Kody Clemens）今天打出生涯代表作，對響尾蛇隊之戰6局上轟出3分砲，成為致勝一擊，幫助老虎6：3獲勝。

小克的老爸「火箭人」老克萊門斯（Roger Clemens）大名鼎鼎，過去是7屆塞揚獎得主，生涯24年投出354勝紀錄。

小克5月底升上大聯盟後，一舉一動都受矚目，今天終於在生涯第16場比賽出現生涯首轟，而且打破3：3平手局面，這支右外野方向387英尺3分砲，也讓響尾蛇吞下5連敗。

克萊門斯上周就算沒有出賽，也會每天待在牛棚模擬打擊，形容揮出這支全壘打真是「不可思議的一刻」，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）更說：「這是他生涯重大的一刻。」

辛區表示，小克一直在磨練，儘管出賽次數不多，但態度從來沒有不好，終於等到機會，用棒子為球隊做出重大貢獻。

老虎目前28勝43敗，在美聯中區排名第4，落後同區榜首雙城隊11場勝差，不被視為競爭季後賽的球隊。

老虎 克萊門斯 響尾蛇

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