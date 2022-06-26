MLB／大谷5度為他開砲 天使投手：每次都想要他來一發

大谷翔平再度用暴力轟寫歷史，今天炸裂一發擊球初速118哩的陽春砲，破個人生涯、天使隊史最猛一轟，驚人怪力讓代總教練尼文（Phil Nevin）說：「這只是大谷另一個令人讚嘆『哇』的時刻。」

天使今天以3：5不敵水手隊，大谷4打數1安打，就是在第3局砲轟水手先發投手吉伯特（Logan Gilbert）的陽春砲，他在球數1好3壞時，將一記97哩四縫線直球扛出右外野，本季第16轟出爐。

大谷這球飛行距離462呎，在他的生涯全壘打中排名第4遠，個人紀錄為470呎；擊球初速118哩則破自己的117.2哩生涯最速，也是Statcast從2015年引進以來，天使隊史擊球初速最快的一轟。

天使此役由山多瓦（Patrick Sandoval）先發，投5局失1分，他在大谷開轟當下人在選手通道，球迷聲音大到他一聽到就趕緊出來看，結果球已在觀眾席上。

這是大谷本季在山多瓦先發的比賽第5度炸裂，次數多於天使先發輪值內其他投手，山多瓦也很感激，「這太酷了！我才不會抱怨這件事，我愛死了，我每次都跟他說『我需要你來一發全壘打』。」

尼文也大讚大谷的表現，「他的打擊感覺越來越好，我想我上周末時也說過了，大谷越來越接近他好的狀態，他這一整周的揮棒感覺都很棒。」