MLB／張弘稜2局無失分救援成功 張景淯中繼2局失1分

旅美海盜隊新人聯盟投手張弘稜今天後援登板，投2局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，拿下旅美生涯首次救援成功；水手隊新人聯盟投手張景淯中繼登板投2局失1分、無關勝敗。

美國職棒新人聯盟賽事匹茲堡海盜隊今天與巴爾的摩金鶯隊交手，兩隊5局打完海盜隊4比2領先，海盜隊6局派出張弘稜後援登板。

張弘稜6局依序投出三振、讓打者敲出游擊方向平飛球出局，再三振抓到第3個出局數，7局2人出局後投四壞保送，接著讓打者敲出游擊方向平飛球出局，完成投球任務。

張弘稜總計投2局沒被敲出安打，投出1次保送、3次三振，無失分，球隊終場以4比2拿勝，張弘稜拿下救援成功。

新人聯盟西雅圖水手隊今天與聖地牙哥教士隊交手，3局打完兩隊1比1戰成平手，水手隊4局下派出台灣投手張景淯登板，張景淯4局被首名打者敲出三壘打，接著被敲出高飛犧牲打失掉1分，再連抓2個出局數、沒有多掉分數。

水手隊5局上靠著保送、暴投、接連安打追回2分，取得3比2領先；張景淯5局下續投，讓打者3上3下、完成投球任務。

水手隊比賽後半段沒能再添分數，教士隊6局靠著陽春砲扳平比數，7局再靠著再見暴投跑回致勝分，水手隊終場以3比4吞敗。

張景淯今天中繼投2局被敲出1支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，球隊吞敗、張景淯無關勝敗，賽後防禦率1.00。