快訊

死守老公身份！張娜拉今出嫁祭「四大禁令」嚴控賓客

羅訴韋德案被推翻 她墮胎、她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

預防癌症、心血管疾病？最新研究：β-胡蘿蔔素、維他命E有害、綜合維他命無益

MLB／張弘稜2局無失分救援成功 張景淯中繼2局失1分

中央社／ 台北26日電
張弘稜。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
張弘稜。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

旅美海盜隊新人聯盟投手張弘稜今天後援登板，投2局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，拿下旅美生涯首次救援成功；水手隊新人聯盟投手張景淯中繼登板投2局失1分、無關勝敗。

美國職棒新人聯盟賽事匹茲堡海盜隊今天與巴爾的摩金鶯隊交手，兩隊5局打完海盜隊4比2領先，海盜隊6局派出張弘稜後援登板。

張弘稜6局依序投出三振、讓打者敲出游擊方向平飛球出局，再三振抓到第3個出局數，7局2人出局後投四壞保送，接著讓打者敲出游擊方向平飛球出局，完成投球任務。

張弘稜總計投2局沒被敲出安打，投出1次保送、3次三振，無失分，球隊終場以4比2拿勝，張弘稜拿下救援成功。

新人聯盟西雅圖水手隊今天與聖地牙哥教士隊交手，3局打完兩隊1比1戰成平手，水手隊4局下派出台灣投手張景淯登板，張景淯4局被首名打者敲出三壘打，接著被敲出高飛犧牲打失掉1分，再連抓2個出局數、沒有多掉分數。

水手隊5局上靠著保送、暴投、接連安打追回2分，取得3比2領先；張景淯5局下續投，讓打者3上3下、完成投球任務。

水手隊比賽後半段沒能再添分數，教士隊6局靠著陽春砲扳平比數，7局再靠著再見暴投跑回致勝分，水手隊終場以3比4吞敗。

張景淯今天中繼投2局被敲出1支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，球隊吞敗、張景淯無關勝敗，賽後防禦率1.00。

張景淯 張弘稜

延伸閱讀

MLB／洋基球場最屈辱1天 太空人3投飆接力無安打比賽

中職／成晉「飛撲撈魚」變安打 總仔讚球棒控制力佳

MiLB／林昱珉新人聯盟先發2.2局 所有出局數都是三振

MiLB／鄧愷威先發 6.1局飆11K無責失拿勝投

相關新聞

MLB／洋基球場最屈辱1天 太空人3投飆接力無安打比賽

洋基隊今天在主場度過屈辱的一天，自家打線遭太空人隊以哈維爾（Cristian Javier）為首的3任投手完全封鎖，全場...

MLB／張弘稜2局無失分救援成功 張景淯中繼2局失1分

旅美海盜隊新人聯盟投手張弘稜今天後援登板，投2局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，拿下旅美生涯首次救援成功；水手隊新人...

MLB／今日戰績表 紅襪佛度戈三分砲擊沈守護者拉出6連勝

MLB今日戰績表 太空人 3：0 洋基 海盜 5：6 光芒 金鶯 6：2 白襪 小熊 3：5 紅雀 國民 2：3 遊騎兵 大都會 5：3 馬林魚 運動家 9：7 皇家 藍鳥 4：5 釀

MLB／韋蘭德成美聯首位9勝投手

有39歲老將韋蘭德在，就不會讓太空人隊的敗場蔓延，昨天對洋基隊先發7局僅失1分，率隊以3：1贏球，他成為美聯第1位拿下第...

MiLB／林昱珉新人聯盟先發2.2局 所有出局數都是三振

旅美亞利桑那響尾蛇隊新人聯盟投手林昱珉今天先發出賽，總計投2.2局所有出局數都是三振抓到，飆出8次三振、無責失分，球隊終...

MLB／美聯第1位9勝投手 韋蘭德開心當太空人的「塞子」

39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）成為太空人隊的連敗絕緣體，今天對洋基隊先發7局僅失1分，率隊以3：1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。