MLB／洋基球場最屈辱1天 太空人3投飆接力無安打比賽

洋基隊今天在主場度過屈辱的一天，自家打線遭太空人隊以哈維爾（Cristian Javier）為首的3任投手完全封鎖，全場1支安打都擠不出來，太空人演出接力無安打比賽，終場以3：0擊敗洋基。

洋基此役由王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發，前一場登板才剛在第8局挑戰無安打比賽破功，外界期待他再次叩關，但滿場4萬5千名球迷卻是看到自家球隊成為紀錄背景。

哈維爾先發7局共用115球，沒被擊出安打，只出現1次保送，狂賞13次三振，為太空人先發投手自2019年9月24日之戰後的新高，當時投出14K的投手正是柯爾。

過程中，太空人總教練貝克（Dusty Baker）不斷詢問投手教練：「還剩幾球？」哈維爾因用球數無緣挑戰獨力無安打比賽，第8局交給內瑞斯（Héctor Neris），雖出現2保送，但仍讓洋基的安打欄掛「0」，第9局由﻿普雷斯利（Ryan Pressly﻿）演出3上3下。

如同每一場無安打比賽的歷程，哈維爾說：「隊友們都不靠近我，我也沒有走近他們。」他表示今天從賽前練投就感覺很好，「每一球都能照我的想法去投」。

在年薪3600萬美元的柯爾面前，今年領74萬9100美元的哈維爾領銜一場無安打比賽，他因一顆強心臟被隊友取了「El Reptile（爬蟲類）」的綽號，對於成就一項大紀錄，也只是說：「我只是試著保持冷靜。」

參與紀錄的普雷斯利表示，「事實是這裡是洋基球場，他們有一條很棒的打線、多位很棒的打者，能對他們投出無安打比賽很特別，但我想不管在哪裡、面對哪隊，能投出無安打比賽都滿特別的吧！」

洋基隊史共7度被演出無安打比賽，1958年後僅發生兩次，偏偏兩次都是太空人的接力無安打比賽，前一次為2003年6月11日，當時是由太空人6名投手聯手完成；這也是目前使用中的洋基球場從2009年落成以來，第一次出現無安打比賽。